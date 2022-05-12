Петербург готовится к празднику корюшки

Традиционный праздник корюшки пройдет в Петропавловской крепости 14 и 15 мая. Как сообщили организаторы праздника на пресс-конференции гостей ждет гастрономическая ярмарка, мастер-классы и конкурсы. Одним из самых зрелищных состязаний обещает стать ловля рыбы голыми руками.

18 и 19 мая в Петербургне отметят еще один праздник — Международный день музеев. Как сообщает «МК в Питере», в честь него вход в Эрмитаж сделают бесплатным.

Праздник корюшки в Петербурге отмечают уже два десятилетия. В этом году на торжество привезут несколько тонн свежевыловленной рыбы. Дегустировать корюшку гостям рекомендуется не спеша. В одной из них гурамана ждет сюрприз — небольшой кулон из золота 985-й пробы. Вход на праздник корюшки для всех гостей будет бесплатным.