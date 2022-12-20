«Сродни попаданию в сказку»: почему петербуржцы так любят ледовые шоу

Если взглянуть на петербургскую афишу, можно увидеть, что на весь месяц до и еще один после Нового года в городе запланирована масса семейных ледовых шоу. В этом списке и грандиозное «Лебединое озеро» в новом прочтении, и любимые с детства сказки про Спящую красавицу и Щелкунчика. Вместе они - один из атрибутов главного зимнего праздника в нашей стране.

Немного истории

Первое ледовое шоу состоялось в СССР в 1984 году. Его провела тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Это были показательные выступления чемпионов тех лет.

Ранее, в 1967 году, в Ленинграде появился Балет на льду, ныне Государственный балет на льду Санкт-Петербурга, успешно гастролирующий по всему миру.

В 1986 году советский и российский фигурист, чемпион Европы и тренер Игорь Бобрин основал свой проект с театральными спектаклями на льду, из которых самым известным стал «Кармен».

С 1990 года действует Санкт-Петербургский государственный ледовый театр. С 2012-го им руководит фигуристка Елена Бережная.

В 1991 году Михаил Белоусов основал «Российский балет на льду», считающийся родоначальником соответствующих постановок в нашей стране.

В начале 2000-х свое первое шоу поставил Илья Авербух в Новосибирске.

А в 2006 году все это можно было смотреть уже по телевизору. Речь, например, о соревнованиях «Звезды на льду» и «Ледниковый период».

Добрая семейная традиция

Сегодня ни один Новый год, кажется, уже немыслим без ледовых сказок, которые, например, в Петербурге с удовольствием посещают целыми семьями. «Думаю, интерес к ним связан с тем, что в предновогоднюю пору все ощущают особое настроение и душевное состояние. В эти дни и недели побывать на каком-то красивом представлении - двойной праздник, потому что и сердце уже готово к подобному, и так в России сложились семейные традиции», — считает чемпион Литвы и многократный призер чемпионатов Европы и мира Повилас Ванагас, который в паре с Маргаритой Дробязко и вместе с другими именитыми фигуристами примет участие в «Спящей красавице» - мюзикле на льду Татьяны Навки. Увидеть его можно будет с 30 декабря по 8 января в спорткомплексе «Юбилейный».

«Такая стихия, как лед, сама по себе дает ощущение зимнего праздника, а в новогодние каникулы его многократно усиливает!», — добавляет Олимпийская чемпионка Елена Бережная. Ледовый театр Санкт-Петербурга под ее управлением с 29 декабря по 15 января каждый день будет радовать юных зрителей сказочными представлениями, которые пройдут под открытым небом - на ледовом катке на Конюшенной площади.

Пример подрастающему поколению

Сказочную феерию, способную покорить сердце как взрослого, так и юного зрителя, традиционно можно застать и в Ледовом дворце - спортивно-развлекательном комплексе, предназначенном для этих и других целей. А совсем скоро в Петербурге появится еще один, не менее грандиозный - «СКА Арена». Она сможет вместить 21,5 тысячи хоккейных болельщиков и принимать соревнования по 20 с лишним видам спорта, а также эстрадные концерты, выставки, шоу-программы, среди которых будут и семейные ледовые представления.

«Ледовые шоу - источник дохода для инвесторов и необычное развлечение для зрителей, — считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. - Спрос на подобные мероприятия долгое время будет устойчивым - пока россияне не избалованы новинкой. Воспитанники детских спортшкол наверняка захотят посмотреть на работу профессионалов, родители - увидеть кумиров юности, когда соревнования смотрела вся страна. Другие дети смогут увлечься фигурным катанием с большей вероятностью, чем если не увидят спектакля».

Отечественное фигурное катание ассоциируется с именами Ирины Слуцкой, Татьяны Навки, Татьяны Волосожар, Евгения Плющенко, Алексея Ягудина, Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой и других наших звезд льда, за чьими достижениями следит вся страна. И многие взрослые, вдохновившись таким примером, отдают своих детей в секции. «Для родителей фигуристов ледовые шоу - это повод показать ребенку мастерство катания, замотивировать юного спортсмена на успех и дальнейшее развитие. Команды Тутберидзе, Плющенко и Авербуха представляют разные проекты, и каждый - это результат большого труда. Сами шоу разные, и одни поражают воображение прыжками олимпийцев, другие делают ставку на действо», — поделилась руководитель PR-направления коммуникационного агентства MassEffect Agency Татьяна Измайлова, чья дочь как раз занимается фигурным катанием и вместе с мамой любит посещать выступления мэтров.

Зрелищность

Однако внимание детей легко потерять. Поэтому сюжет должен быть захватывающим. Сделать его таковым помогут, в том числе современные технологии. «Нынешние шоу включают в себя богатое мультимедийное сопровождение, которое мгновенно превращает ледовую сцену то в волшебные замки, то в морскую пучину, то в прекрасные цветущие поля. Поэтому взрослые и дети смотрят шоу, затаив дыхание. Ледовое зрелище сродни попаданию в сказку», — говорит зампредседателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ, научный руководитель Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ Елена Истягина-Елисеева.

Вот только сказка эта, к сожалению, удовольствие не из дешевых. В столице, говорит наша собеседница, билет на такое представление обойдется вам минимум в 1,5 тысячи рублей. Средняя же цена варьируется от 2,5 до 3 тысяч рублей. «Понятно, что не всякая семья может себе позволить регулярное посещение подобных мероприятий, но побаловать своих детей на новогодние праздники согласится почти любой родитель», — добавляет Елена. Таким образом высокая стоимость и специализированный репертуар - некоторые из причин, почему ажиотаж на ледовых шоу наблюдается в основном под Новый год и Рождество.

Хорошее настроение

Справедливости ради отметим, что и подготовка ледового спектакля - дело затратное. Вложений требует буквально все: аренда льда, приобретение и установка декораций, отладка звука и света, пошив костюмов, создание реквизитов, организация и проведение рекламной кампании. Нельзя забывать и о зарплатах техническому и другому персоналу, а также гонорарах артистам. «Изнанка любого театра, в том числе ледового, это труд, пот, травмы и нервы. Однако мы видим чудо в каждом спектакле», — заключила Истягина-Елисеева.

Сложность подготовки семейного ледового шоу, по мнению вице-президента Университета «Синергия», заведующего кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта и профессора Владимира Леднева, заключается также в том, чтобы заинтересовать всех - и детей, и мам с папами, и бабушек с дедушками. Чтобы угодить и тем, и другим, организаторы выбирают, как правило, сказки: «Детям всегда интересно, а взрослые по сути окунаются в свое детство <...> Необходимо помнить, что фигурное катание всегда было по-настоящему любимо россиянами вне зависимости от возраста, так как это победный для России вид спорта».

«Шоу – это перевоплощение, актерская игра, стопроцентный артистизм. И, конечно, это обмен энергией со зрителями, — подчеркивает Елена Бережная. - На соревнованиях публика ждет от тебя результата, не прощает поражения, довольно жесткая. А на шоу она приходит не оценивать тебя, а радоваться, любоваться твоим выступлением. И это дает невероятное чувство поддержки».