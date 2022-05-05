На Финляндском вокзале покажут театральную постановку с ретро-техникой

В пятницу, 6 мая, на Финляндском вокзале Петербурга пройдет памятное мероприятие в честь честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнили, что в 12:00 к перрону прибудет подвижной состав с железнодорожной техникой. В нем будут представлены экспонаты разных эпох: Российской империи, Великой Отечественной Войны и послевоенного времени.

65 экспонатов прибыли недавно и в Эрмитаж. Как пишет «МК в Питере», в музей вернули картины из коллекции братьев морозовых с выставки, которая проходила в Париже.

Посмотреть на ретро и современную технику на Финляндском вокзале можно будет бесплатно. Вход на мероприятие откроют для всех желающих.