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Что посетить в «Ночь музеев» в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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С 21 на 22 мая в Петербурге проходит традиционная акция «Ночь музеев». В ней примут участие более сотни музеев, галерей, выставочных комплексов. Каждый участник предложит посетителям оригинальные программы, объединенные общей темой мероприятия — 350-летием со дня рождения Петра I.

Акция начнется в 18:00. Часть музеев будет открыта для посетителей до 23:00. В других действительно можно будет побывать в течение целой ночи — до 6:00.

Транспортную доступность объектов-участников акции обеспечат специальные автобусы, которые будут курсировать по четырем маршрутам. Проезд будет бесплатным при предъявлении билета на «Ночь музеев». Развод мостов будет осуществлен по обычному графику. В работе общественного транспорта также не ожидается каких-либо изменений.

Посетить программы музеев гости смогут по сеансам. В Мастерской Аникушина на Вяземском проспекте всю ночь будет работать выставка «Аникушин / Чехов». Гостям расскажут, как скульптор умел отразить в портрете характер и внутреннюю сущность своих героев. Музей будет открыт до 5:00.

В Музее Академии художеств посетителям покажут, как изготавливаются формы для будущих слепков скульптур. Некоторые участники смогут самостоятельно сделать отливку и забрать домой результат. В музее в этот день будет звучать живая музыка — классика и джаз. Посетить его можно до 5:00.

Музей искусства Санкт‑Петербурга XX–XXI веков расположен на набережной канала Грибоедова, 103. Для гостей здесь подготовили инсталляции, перформансы и театрально-музыкальные представления. Двор здания станет экспозиционной площадкой под открытым небом. Дети смогут поучаствовать в лекции-игре «Петербург — точка отсчёта»в 18:00 и арт-игре «С чего начинается музей?» в 19:30. Взрослых посетителей ждут авторские экскурсии Романа Копалиани и Яны Глушанок. В программу также вошли просмотр фильмов «Игла», «Павел Корчагин» и «Седьмая печать», поэтический вечер с клубом 21 poetry и арт-медиация: искусство как начало смысла. Музей будет открыт до 5:00.

Музей петербургского авангарда на улице Профессора Попова, 10 ждет гостей на антивыставку «Переворот в искусстве» и конкурс словотворчества по методу Велимира Хлебникова. Попробовать свои силы в иллюстрировании рифм Владимира Маяковского можно на мастер-классе, а на другом- изготовить фигурку птицы, связанной с первым футуристическим издательством. Для детей готовят представление камисибай-театра. Настольную игру «Гусек» и хэппенинг «Звуко-цвет» в музейном саду оценит вся семья. Музей открыт до 5:00.

Среди других участников «Ночи музеев» Кунсткамера, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей железных дорог, Музей политической истории, Артиллерийский музей, Военно-морской музей, Российский этнографический музей. Ожидается также программа в Летнем саду от Русского музея и экскурсии по Петербургу от ЦВЗ «Манеж».

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