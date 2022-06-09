Фестиваль цветов открывается на площади Островского 9 июня

В четверг, 9 июня, на площади Островского начинает свою работу одиннадцатый Международный фестиваль цветов. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», приготовления к мероприятию активно шли на площади накануне. Там установили цветочные композиции на подвижных платформах. Там же размещены персонажи в нарядах из цветов.

Темой праздника в нынешнем году стало 350-летие Петра Великого. Начала программы запланировано в 15:00. Посетители Международного фестиваля цветов в Петербурге смогут увидеть бал цветов и флористическое шоу, понаблюдать за цветочными батлами, когда мастера будут соревноваться в искусстве создания композиций. В программу также входят мастер-классы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что связанные с фестивалем цветов ограничения движения на площади Островского начали действовать еще 4 июня.