Парк Монрепо в Выборге готовит для индивидуальных посетителей программу в Ночь музеев

Выборгский парк Монрепо примет участие в акции «Ночь музеев», которая пройдет в субботу, 21 мая. Как сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте», в этот день его смогут посетить индивидуальные туристы. В настоящее время из-за весенней просушки Монрепо открыт только для экскурсантов в составе групп.

В Ночь музеев парк порадует посетителей выставкой под открытым небом «Здесь был Я», выступлением джазового трио Cool train на сцене харма Нептуна, а также постановкой чеховской «Чайки» от Выборгского молодежного театра, которую покажут на Лесной сцене.

Программа Ночи музеев в Монрепо стартует в 16:00. С 1 июня парк будет открыт для индивидуальных посетителей на постоянной основе.

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