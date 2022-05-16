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Составлена деловая программа Книжного салона на Дворцовой

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© Фото: Baltphoto

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Традиционный Книжный салон состоится на Дворцовой площади с 19 по 22 мая. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», для мероприятия уже составили деловую программу.

Посетители книжного салона смогут побывать на презентациях новых книг писателей Михаила Трофименкова, Дмитрия Данилова, Александра Кушнера, Александры Марининой, Майи Кучерской, Льва Лурье, Александра Пелевина, Антона Чижа. Также запланированы творческие встречи с Мариной Казариной, участником популярной группы «Король и Шут» Андреем Князевым, Дмитрием Пучковым, Николаем Стариковым, Аллой Горбуновой, Гузелью Яхиной и Андреем Максимовым.

В четырех павильонах можно будет ознакомиться со стендами Книжного салона. Тематические лектории проведут в трех из них. В четвертом павильоне разместится спесицальная книжная детская площадка.

Книжный салон на Дворцовой объединит более сотни тематчиеских мероприятий. Посетители также смогут отправить открытку близким с Дворцовой площади в рамках акции «Литературная почта».

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