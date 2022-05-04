Ретромобили проедут по Петербургу 21 мая

Фестиваль ретромобилей SpbTransportFest пройдет в Петербурге с 19 по 21 мая. Центро мероприятий станут Манежная площадь и Кленовая улица, где развернется выставка ретромобилей. На сцене на Манежной площади предусмотрена развлекательная программа.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», пробег ретромобилей по центру города запланирован на 21 мая. Старинный транспорт проедет от Васильевского острова к Невскому проспекту, далее к Суоровскому проспекту, а затем к Инжерной улице.

Мероприятия фестиваля ретромобилей SpbTransportFest приурочены к Дню города. Предыдушщее мероприятие собрало 30 тысяч гостей. На фестивале он могули увидеть 270 экземпляров раритеной техники.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Фестиваль ледоколов посетили тысячи петербуржцев.