«Классика на Дворцовой» зазвучит 28 мая

Концерт «Классика на Дворцовой» в этом году пройдет уже в десятый раз. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», юбилейное значимое событие музыкальной жизни города проведут масштабно.

Гости услышат арии из известных опер и партии из популярных оперетт. Прозвучат на концерте и эстрадные хиты XX века. Все произведения исполнят под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Дирижировать будет Денис Власенко.

На Дворцовой также выступят Театр балета имени Леонида Якобсона, Московский Мюзик-холл и Театр Аллы Духовой «ТОДЕС». Концерт начнется 28 мая в 21:30.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главного участника праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» уже готовят к новому сезону.