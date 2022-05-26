Петербуржцам рассказали об альтернативном маршруте на День города

Ко Дню города для петербуржцев подготовили сотни зрелищных мероприятий. 319 лет исполнится Петербургу в пятницу, 27 мая. Основная часть меропритий при этом придется на выходные. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Горожане смогут составить для себя индивидуальный маршрут благодаря насыщенной программе празднования. Чтобы сделать это всего лишь нужно изучить программу на портале "Культура Петербурга". Вице-губернатор Петербурга рассказал, какой маршрут составил бы для себя.

Утро субботы он предложил начать на Соляном переулке. Там пройдет множество ярких событий. После него можно будет пойти на Фестиваль мороженного, который будет проходить на площади Островского. После можно будет направиться на фестиваль музыки и танца в Никольские ряды. Также в прогулку стоит включить концерт "Классика на Дворцовой" и "Музыка Дворцового моста". Завершить вечер стоит на Фестивале огня.