Между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение 24 октября

В воскресенье, 24 октября, движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто на участке КАД между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

"Для проведения следственных действий в период с 7:00 до 7:20 24 октября 2021 года сотрудниками МВД будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте будут дежурить патрульные экипажи ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.