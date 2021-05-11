Во вторник утренние пробки в Петербурге оцениваются в 3 балла

Во вторник, 11 мая, загруженность дорог в Санкт-Петербурге к 7 утра оценивается в 1 балл. Однако, согласно сервису «Яндекс.Карты», такая плотность автомобилей на дороге продлится не долго — с 7 до 10 утра. Уже к 10 утра загруженность на дорогах вырастет до 3 баллов.

Одной из главных проблемных зон станет Шоссейная улица около развязки КАД с Рябовским шоссе. Кроме того, ожидается затор в окрестностях Кудрово — на пересечении Областной и Ленинградской улиц, а также на развязке проспекта Строителей и Центральной улицы.

Машины также стоят и в Мурино. Там движение парализовалось на пересечении Английской и Центральной улицы, а также вдоль Главной улицы.