Петербург совместно с ЛО и ОЖД создаст проект по интеграции пригородного ЖД движения

В Санкт-Петербурге прошел региональный форум социальной ответственности и партнерства ОЖД. Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов во время своей речи заявил, что администрация Петербурга совместно с Ленинградской областью и Октябрьской железной дорогой (ОЖД) будет реализовывать программу по полной интеграции пригородного ЖД движения в систему городского общественного транспорта. Это стало известно «Невским новостям».

«Железная дорога каркас транспортной системы нашего региона, и сейчас, по поручению президента, мы совместно с Ленобластью и ОЖД реализуем ряд масштабных инфраструктурных транспортных проекта, которые объединят агломерацию город-область», — заявил замглавы города.

Также Соколов добавил, что запуск тактового сообщения скоростных пригородных электропоездов с ключевыми городами-спутниками Петербурга, позволит создать условия, при которых пассажиры будут предпочитать общественный транспорт автомобилям.

Также вице-губернатор отметил, что на данный момент пассажиропоток по железной дороге составляет 400 тыс. человек в сутки. Задача Смольного — увеличить этот показатель вдвое.