С 1 по 2 июля движение на Николая Рубцова и 6-го Верхнего Переулка будет приостановлено

В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что с 23:00 1 июля до 06:00 2 июля движение по улице Николая Рубцова и 6-го Верхнего переулка, примыкающие к проспекту Энгельса, будет перекрыто.

Ограничение движения будет связано с проведением работ по укладке и стабилизации асфальтобетонного покрытия, которое будет проводиться в рамках ремонта проспекта Энгельса. Кроме того, автомобильное движение по проспекту Энгельса также будет ограничено.

Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты движения.