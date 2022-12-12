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В Петербурге запустили тактовое движение пригородных электропоездов

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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В Петербурге на железнодорожном маршруте «Санкт-Петербург-Витебский – Павловск» было запущено тактовое движение. Таким образом на линию выйдут дополнительные поезда.

Как рассказали в Смольном, тактовое движение предполагает курсирование электричек с 10-минутным интервалом в утренние и вечерние часы пик. Так, на линии к существующему графику присоединятся еще девять пригородных поездов (4 утром и 5 вечером) и восемь поездов в обратном направлении (по 4 утром и вечером).

В утренние часы пик каждые 10 минут, с 7:00 до 10:00, электрички будут отправляться из Павловска. А вечером с 17:00 до 19:00 каждые 10 минут будут уходить пригородные поезда с Витебского вокзала.

Также каждые 15 минут будут ходить электрички в пред- и после пиковые часы. Зз Павловска – с 6:00 до 7:00, а из Петербурга – с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в связи с ремонтом железной дороги в Петербурге и Ленобласти изменили расписание электричек.

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