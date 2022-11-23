Из-за ремонта железной дороги в Петербурге и Ленобласти изменили расписание электричек

Из-за планового ремонта железной дороги в Петербурге и Ленобласти изменили расписание электричек. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета оп транспорту.

Так, изменения в расписании будут действовать 23, 24, 25, 28 и 29 ноября. 23 и 24 ноября, отменяются электрички № 6817, 6830, курсирующие на участке Мельничный Ручей – Ладожское Озеро. Также Поезда № 6913, 6924 следующие от Петрокрепости до Невской Дубровки, будут отменены 24 и 28 ноября. А 29 числа изменения коснутся поездов № 6529 и № 6544 сообщением Петербург – Сосново и поезда № 6548 на участке Кузнечное-Сосново.

В пятницу расписание изменится у поезда № 7532 из Сосново и № 6540 из Васкелово в Петербург, а 29 ноября отменят электрички № 6529, 6544 из Петербурга в Сосново.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ремонтные работы на Ладожском вокзале планируется завершить до конца 2023 года.