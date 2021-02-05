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Центральный район станет зоной платной парковки

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© Фото: pixabay.com

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Это запланировано на будущий год.

Правительство Санкт-Петербурга намерено расширить зону платной парковки на весь Центральный район. Как пишет «Деловой Петербург», вероятно, что это случится в 2022 году, хотя проект расширения зоны платной парковки давно готов.

Нынешняя зона платной парковки уже год работает в полноценном режиме.

Всего на улицах Центрального района будет 16-17 тыс. парковочных мест.

Работа по организации парковочных мест Центра управления парковками связана с другими ведомствами, например, с комитетом по транспорту, так как организация машиномест может потребовать изменения маршрутов или разметки.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в настоящее время платно припарковаться можно на улице Рубинштейна. А всего платных машиномест в Центральном районе около 3000.

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