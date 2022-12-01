В комитете по транспорту Петербурга отчитались о нанесенной за год разметке

В Петербурге за 2022 год на дорогах появилось более 815 тысяч "квадратов" горизонтальной поперечной и продольной разметки. Об этом рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

Так, в рамках программы "Школа" на 1 704 улицах были размешены специальные маркировки вблизи с учебными учреждениями. По всем адресам специалисты обновили обозначающую пешеходных переход "зебру" и нанесли 992 элемента дублирующих дорожный знак "Дети". По более чем 300 адресам, обозначили парковочные места для людей с ограниченными возможностями, а по 476 адресам, на всех улицах Адмиралтейского и Центрального районов, были установлены знаки и нанесена разметка в зоне платной парковки.

Все работы в полной мере выполнило подведомственное Комтрансу учреждение "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".