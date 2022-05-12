Грузовики не смогут проехать по южной части КАД во время ПМЭФ

С 15 по 18 июня в Петербурге будет введено временное ограничение движения для грузовиков в южной части Кольцевой автодороги. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение для автомобилей массой выше 3,5 тонн запретят на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой "Петродворец-Кейкино" (Гостилицкое шоссе). Таким образом не проехать грузовикам будет с 60-го по 104-й километр.

Некоторым автомобилистам действующие ограничения скорости не мешают устраивать в центре Петербурга настоящие гонки. Как пишет ALLNW, на проспекте Римского-Корсакова любитель быстрой езды не справился с управлением и врезался в стену булочной.

Ограничения для грузовиков в июне будут связаны с проведением Петербургского международного экономического форума. Автовладельцев попросили заранее планировать маршрут передвижения.