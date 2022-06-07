Из-за ПМЭФ на участке КАД запретят движение грузовых автомобилей

На участке Кольцевой автодороги в Петербурге в течение четырех дней запретят движение грузовиков, чья масса более 3,5 тонны. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Запрет будет действовать с 15 по 18 июня с 08:00 до 19:00 на участке от развязки с Софийской улицей до развязки с Ропшинским шоссе - с 60-го по 94-й километр. Ограничения связаны с проведением Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что период введения ограничений и протяженность участка дороги скорректируют решение рабочей группы по подготовке Петербурга к проведению ПМЭФ. Ранее собирались ввести ограничения в период с 07:00 до 22:00 на участке от развязки с Софийской улицей до развязки с Гостилицким шоссе.