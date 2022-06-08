В Московском районе с 10 июня ПМЭФ ограничит движение транспорта

Петербургский международный эконмический форум временно ограничит движение транспорта. Список ограничений будет дополняться. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В 08:00 10 июня по 18 июня по Стартовой улице от Быковской до Внуковской, а остановку запретят по улице Пилотов от Домодедовской до Стартовой улицы. Также ограничения ввдут с утра 13 июня по 18 июня по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской и по Внуковской улице - там сузят проезжую часть по Петербургскому шоссе.

17 июня из-за проведения концертов и мероприятий в рамках ПМЭФ ограничат движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка по проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за проведения ПМЭФ по КАД будет ограничено движение грузовиков. Так, с 15 по 18 июня будет прекращено движение грузовых автомобилей массой больше трех с половиной тонн по Пулковскому шоссе от Красносельского до Дунайского, Петербургскому шоссе от Пулковского до Кузьминского шоссе и Витебскому проспекту от Московского до Петербургского шоссе. Объезд будет производиться по Красносельскому, Таллинскому, Волхонскому и Ропшинскому шоссе.