Утром четверга дороги в Петербурге непривычно свободны

Утром в четверг, 7 апреля, на дорогах Петербурга нет особых затруднений движения. Сервис «Яндекс пробки» по данным на 9:30 оценивает загруженность дорог всего в 4 балла.

В районе выхода Пискаревского проспекта к Свердловской набережной движение затруднено из-за ДТП. Набережная стоит в обоих направлениях.

В центре Петербурга сложно проехать по Садовой улице в районе Сенной площади. Улица также стоит возле Гостиного двора.

На севере Петербурга сложно проехать по набережной Черной Речкии улице Академика Крылова к Ушаковскому мосту. Трудности у автомобилистов возникают и в районе Светлановской площади.

На юге из-за ДТП сложности с проездом по Митрофаньевскому шоссе. Витебский проспект стоит в направлении центра.