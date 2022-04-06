Дороги в Петербурге умеренно загружены утром среды

В среду, 6 апреля, дороги Петербурга загружены умеренно. По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 9:30, дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.

В центре города произошел ряд ДТП. В частности, движение немного затруднено в районе площадей Александра Невского и Восстания. Затрудняет движение также авария на пересечении набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе. Еще одно ДТП произошло на набережной Обводного канала в районе Лифляндской улицы.

Авария на Пискаревском проспекте осложняет движение возле перекрестка с шоссе Революцией. Свердловская набережная стоит в сторону Пискаревского проспекта со стороны Малоохтинской набережной.