Санкции повлияли на стоимость строительства петербургского метро, но не сильно

Стоимость строительных материалов для петербургского метро выросла из-за санкций. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на пресс-службу «Метрострой Северной столицы», рост цен некритический.

В компании пояснили, что обновили закупки из-за роста цен, но назвали то рабочей ситуацией. Там также отметили, что закупают отечественные материалы — песок, бетон, поэтому влияние санкций есть, но не сильное.

Три станции петербургского метрополитена, которые должны ввести в эксплуатацию в 2024 году, планируется сдать в указанные сроки.