На обновление схемы метро Петербург потратит 15 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры выступил заказчиком в обновлении «схемы развития петербургского метрополитена». На данный момент ведомство ищет подрядчика. Отмечается, что речь идет только о «схеме», а не о разработке концепции строительства.

Будущий подрядчик должен будет выполнить «работы по подготовке программы строительства и реконструкции метро до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов подземки города», а также «указать срок проектирования станций и график их ввода, стоимость строительства и способ сооружения».

Заявки от подрядчиков будут приниматься до 1 июня. Сообщается, что на новую «схему» Санкт-Петербург потратить около 15 миллионов рублей.