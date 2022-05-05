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Для станции «Кудрово» и электродепо зарезервировали участки

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© Фото: Baltphoto

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Власти Ленинградской области определили участок, где будет располагаться будущая станция метро «Кудрово» и электродепо «Правобережное». Об этом сообщает NSP.

Площадь земельных участков составляет 500 тысяч квадратных метров. В общей сложности их 13. Срок резервирования составляет три года.

Конкурс на первый этап работ по проектированию станции планируют объявить в конце текущего года. В 2023 году запланировано начало строительства продолжения Правобережной линии. Завершить их доджны в 2029 году.

У будущей станции «Кудрово» будет два вестибюля. Площадь будущего электродепо «Правобережное» составит 32,8 га. Стоимость строительства, как ожидается, составит 73,43 млрд рублей.

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