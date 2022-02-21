Автобус №264 довезет петербуржцев от Пискаревки до Елизаровской

С 15 июля новый автобусный маршрут соединит между собой железнодорожную станцию Пискаревка и Большой Смоленский проспект. Как сообщили в комитете по транспорту, маршрут пройдет по трем районам: Калининскому, Красногвардейскому и Невскому. Однако использовать его будет удобно и тем, кто перемещается внутри района, например, для поездки с левого на правый берег Невы.

Автобус №264 заменит коммерческий маршрут К-264. В нем будут действовать все виды проездных билетов, включая льготные. Обслуживать маршрут будут новые низкопольные автобусы вместимостью 80 пассажиров. Они оснащены системой климат-контроля, что сделает поездки максимально комфортными.

Маршрут будет работать ежедневно с 5:30 до 23:30. Ждать прибытия автобусов на остановки понадобится от 11 до 20 минут.