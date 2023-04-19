Напротив Клинической больницы Святителя Луки появится новая остановка для улучшения транспортного обслуживания пациентов

В Санкт-петербурге транспортным обслуживанием пациентов Клинической больницы Святителя Луки обеспечивается тремя автобусными маршрутами: № 33, № 230 и № 295. В Комитете по транспорту рассказали, что их средний совокупный интервал движения находится в пределах 3,5-5 минут.

Ближайшая остановка до больницы расположена в 600 метрах на Полюстровском проспекте. По этим автобусным маршрутам можно доехать до девяти станций метро. Об этом сообщает МК в Питере.

Так, автобус №33 соединяет железнодорожную станцию Пискаревка со станциями метро «Лесная» и «Черная речка». На маршруте для перевозки пассажиров используется транспорт большого и особо большого класса. Интервал составляет 7-11 минут.

На автобусах на маршруте №230 можно проехать от железнодорожной станции Пискаревка до станций метро «Выборгская», «Спортивная», «Василеостровская». На маршруте используется транспорт большого класса. Интервал движения 10-16 минут.

А на автобусе №295 жители и гости Северной столицы могут добраться до станций метро «Ладожская», «Новочеркасская», «Академическая» и «Гражданский проспект». По маршруту ходит транспорт большого класса. Интервал движения 11-15 минут.

Отметим, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в настоящее время занимается обустройством остановки на Чугунной улице, напротив Клинической больницы Святителя Луки. Это позволит улучшить транспортное обслуживание пациентов.