Новый автобусный маршрут свяжет Новоколомяжский и Пискаревку

В Приморском и Калининском районах Петербурга появится новый автобусный маршрут №237. Как сообщили в комитете по транспорту, его трасса пройдет от Коломяг до железнодорожной станции «Пискаревка». Автобусы будут проходить у двух станций метро: «Пионерская» и «Лесная».

Маршрут проходит по кварталам с новостройками, возле школ, поликлиник и других учреждений. В Комтрансе не сомневаются, что он будет востребован у пассажиров.

Новый автобусный маршрут станет заменой коммерческим маршруткам К-373. Обслуживать его будут низкопольные автобусы, вмещающие более 80 пассажиров. На новом маршруте будут действовать все виды проездных билетов: длительного пользования, студенческие, школьные.

Автобусы №237 выйдут на маршрут 15 июля. Интервал движения составит от 10 минут в течение дня до 17 минут в вечернее время.