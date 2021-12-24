10-балльные пробки в Петербурге образовались еще до вечера

В пятницу, 24 декабря, вечерние пробки в Петербурге достигли своего максимума еще до традиционного часа пик. По данным на 17:30 сервис «Яндекс Пробки» оценивает их в 10 баллов.

На внутреннем кольце КАД на участке от Большого Обуховского моста до Шушар сразу три ДТП. Стоят софийская улица и Московское шоссе на выезд.

ДТП произошло на Октябрьской набережной перед Володарским мостом. Пробки также на Народной и Ивановской улицах.

Сложная дорожная ситуация на площади Александра Невского. Мост Александра Невского стоит по направлению из центра.

В районе площади Восстания сложно на Невском и Лиговском проспектах. Невский проспект стоит также между Садовой улице и Владимирским проспектом. Пробки на Дворцовой и Английской набережных, а также на Благовещенском мосту.