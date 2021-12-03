Вечер пятницы петербургские автомобилисты снова проводят в пробках

В пятницу, 3 декабря, автомобилисты снова застряли в уже ставших привычными за эту рабочую неделю пробках. По состоянию на 19:45 сервис Яндекс.Пробки оценивает загруженность петербургских дорог в 7 баллов. Однако, ранее заторы достигали и десятибалльной интенсивности.

На КАД сложная дорожная ситуация на юге города. Внутреннее кольцо стоит от Мурманского шоссе и почти до Софийской улицы. На внешнем проблемы от Пулковского шоссе до Софийской улицы. На Московском шоссе пробка на выезд из города в районе Шушар.

Плотно на Ивановской улице в сторону Володарского моста. На Народной улице есть сложности в обоих направлениях.

На площади Александра Невского и без того непростую ситуацию усложняет ДТП. Еще одна авария произошла на площади Восстания, на подъездах к которой автомобилисты застряли со всех сторон.