Петербуржцы проводят вечер понедельника в девятибалльных пробках

В Петербурге снова снегопад. Автомобилисты проводят вечер понедельника в пробках.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторы в городе в 19:30 оцениваются в 9 баллов. На дорогах много ДТП.

Невский проспект особенно плотно стоит от площади Восстания до площади Александра Невского. Плотно на Синопской набережной, набережной Кутузова и Дворцовой набережной.

Несколько ДТП на Свердловской набережной. Две аварии также произошли на шоссе Революции.

Напряженная дорожная ситуация на Лесном проспекте и Пироговской набережной. На Обводном канале особенно сложно автомобилистам приходится в районе Измайловского проспекта.

Снегопад задержится в Петербурге надолго. В ночь на вторник синоптики прогнозируют в городе метель.