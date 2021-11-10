За октябрь петербуржцы нарушили ПДД более миллиона раз

В прошедшем октябре петербуржцы нарушили правила дорожного движения более миллиона раз. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи, столько нарушений выявили комплексы автоматической фиксации. 99% от общего числа составили нарушения скоростного режима.

С начала года петербуржцы нарушали ПДД 6,5 миллионов раз. Это существенно больше, чем в 2020 году, когда было зарегистрировано 4,6 миллионов нарушений.

В ведомстве напомнили водителям, что информация по обнаруженным комплексами фото- и видеофиксации нарушениям передаётся в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Далее материалы изучают инспекторы ЦАФАП и выносят постановления об административных правонарушениях.