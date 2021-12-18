Петербург закупит 255 новых автобусов и 314 троллейбусов к 2024 году

Петербург в ближайшие два года закупит 255 новых автобусов и 314 троллейбусов. Об этом 18 декабря сообщил губернатор Александр Беглов.

«В нынешнем году После масштабной реконструкции введен в строй автобусный парк на 240 машин на Хрустальной улице. После капитального ремонта открыта станция метро «Маяковская». Метрополитен получил 16 новых вагонов, а «Пассажиравтотранс» - 115 автобусов, в том числе 85 - на природном газе», — подвел итоги программы развития общественного транспорта за 2021 год глава города.

Парк «Электротранса» пополнится 13 трамвайными вагонами и 35 троллейбусами, а уже в скором времени поступит еще сразу несколько крупных партий электротранспорта.