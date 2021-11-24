На севере Петербурга утром сгорел старый пассажирский автобус

В Калининском районе Петербурга рано утром согрел пассажирский автобус «МАЗ». Об этом 24 ноября сообщает Neva.Today.

Автобус маршрута №139 загорелся на пересечении проспекта Луначарского и улицы Черкасова утром среды. Экстренные службы прибыли к дому №108/1 по Луначарскому проспекту и полностью ликвидировали огонь всего за 15 минут. Однако транспортное средство выгорело до основания. В результате пожара никто не пострадал.

Сейчас на городские дороги выходят новые и более безопасные модели, такие как автобусы Volgabus, работающие на природном газе. Кроме своей экологичности, автобусы примечательны звуковой и световой сигнализацией, кондиционером, системой видеонаблюдения и другими новшествами, обеспечивающими комфортную и безопасную поездку для горожан.