В субботу в Ленобласти ожидаются снегопады и метели

В Ленинградской области в субботу ожидаются сильные снегопады и метели. Об этом 18 декабря сообщает региональное управление МЧС.

Синоптики предупредили жителей Северо-Западного региона, что в течение дня может выпасть значительное количество осадков.

«18 декабря на территории Ленинградской области ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Днем местами слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, в восточных районах сложная обстановка», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на метеослужбы.

Снег накроет регион во второй половине дня и продолжит идти до утра воскресенья. С наибольшей вероятностью он ожидается в восточной части ЛО. Температура воздуха при этом будет колебаться от 0 до -3 градусов.