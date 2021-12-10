Петербургская станция метро «Маяковская» открылась после капитального ремонта

В Центральном районе Петербурга после 11 месяцев капитального ремонта открылась станция метро «Маяковская». Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

«Наземный вестибюль станции метро "Маяковская" начал работать в прежнем режиме. На вход он открыт с 05:40 и закроется в 00:25. На выход станция будет работать с 05:40 до 00:45. Теперь войти на "Маяковскую" можно только с Невского проспекта, а выйти - на улицу Марата», — говорится в опубликованном сообщении.

Накануне станцию посетил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, который отметил, что в последний раз вестибюль ремонтировался в в 1967 году.

«Метрополитеновцы выполнили капитальный ремонт наклонного хода станции - это то место, где размещаются эскалаторы, которые тоже были отремонтированы. Полностью заменили балюстраду, модернизировали систему управления эскалаторами. Стены и колонны облицевали Саянским мрамором, пол покрыли гранитом "Возрождение". Установили новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Для слабовидящих граждан выполнили тактильно-контрастную разметку из кварцевого агломерата - она поможет уверенно ориентироваться в вестибюле», — рассказал вице-губернатор.