Петербургская станция метро «Маяковская» откроется 10 декабря

Вестибюль петербургской станции метро «Маяковская» откроется уже пятницу, 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Двери вестибюля откроются для пассажиров на вход с 05:40 до 00:25, а на выход с 05:40 до 00:45. Станция была закрыта на капитальный ремонт почти на целый год — с 9 января 2021 года.

Во время капитального ремонта на станции восстановили гидроизоляцию тюбинговой отделки наклонного хода, установили новые водоотводящие зонты, а также отремонтированы эскалаторы и установили новую систему освещения.