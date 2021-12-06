В Петербурге столбик термометра опустится на 16 градусов ниже нормы

Температура воздуха в Петербурге может опуститься сразу на 16 градусов ниже месячной нормы. Об этом 6 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Facebook главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, причина аномальных холодов кроется в действующем на территории региона скандинавском антициклоне.

«Большую часть сегодняшнего дня Северная столица будет ощущать влияние относительно малооблачного и преимущественно сухого, скандинавского антициклона, и только ближе к вечеру уплотнением облачности и небольшим снегом проявит себя приближающийся с юга атмосферный фронт», – рассказал подписчикам метеоролог.

По прогнозам, температура воздуха в Петербурге опустится до -16… -18 градусов, а в Ленинградской области столбик термометра может опуститься до -20.