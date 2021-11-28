Петербуржцев предупредили об усилении ветра в начале недели

Жителей Петербурга проинформировали о возможном усилении ветра в понедельник. Смс поступили горожанам от местного ГУ МЧС, со ссылкой на прогноз погоды от ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Порывы ветра в городе будут достигать 15 м/с. Петербуржцам рекомендуют убрать из дворов и с балконов вещи, закрыть все окна, не ставить автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также обходить их пешеходам.

Сегодня в Петербурге также дует достаточно сильный ветер, а местами наблюдается метель. Уже вечером снежный покров может достичь четырех сантиметров.