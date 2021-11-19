В Петербурге прошло совещание по готовности перевозчиков к новой транспортной модели

Новая модель транспортного обслуживания начнет работать в Петербурге уже весной 2022 года. До этого времени необходимо провести целый комплекс изменений, таких как оптимизация маршрутной сети и техническое оснащение городского транспорта.

О ходе подготовки транспортной системы к новым требованиям руководители транспортного комплекса города доложили вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Соколову.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Вадим Арсеньев рассказал о готовности инфраструктуры городского пассажирского транспорта. По его словам, в городе буду работать около 7 тысяч остановочных пунктов. Работы по их установке ведутся уже сейчас. Имеющиеся остановки оснащаются информационным оборудованием.

Также осуществляется ремонт и установка диспетчерских и модульных станций, проектирование и благоустройство отстойно-разворотных площадок. Ремонтируются трамвайные пути на пр. Стачек, ул. Ярослава Гашека, ул. Грибакиных, пр. Солидарности, Кондратьевский пр., Светлановский пр., Дальневосточный пр., ул. Новостроек, Большой Сампсониевский пр., ул. Смолячкова. Кроме того, будут оборудованы повышенные посадочные площадки для маломобильных групп людей.

По заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры в июле 2022 года будет проходить ремонт трамвайных путей по 13 адресам протяженностью 20,06 км одиночного пути, из них 13,59 км одиночного пути на обособленном полотне и 6,47 км на совмещенном.

Горожане смогут оплачивать проезд в любом наземном виде транспорта по проездным билетам, при помощи банковских карт, а также по разовому проездному билету с QR-кодом.

О готовности к выполнению обязательств по контрактам и готовности СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и СПб ГУП «Горэлектротранс» к новой модели транспортного обслуживания доложил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В ходе аукционов для обслуживания транспортной доступности были выбраны предприятия ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» (холдинг «Питеравто»), АО «Третий Парк», ООО «Домтрансавто» (холдинг «Ранд-Транс») и ООО «Такси». Из них трое выйдут на маршруты уже в апреле следующего года и еще одно в июле. На данный момент предприятия занимаются приобретением современного подвижного состава, а также готовят собственную инфраструктуру и набирают на работу квалифицированных водителей.

«Переход на новую модель обслуживания – это важный шаг в развитии транспортной системы Санкт-Петербурга. Мы создаем сбалансированную систему городского общественного транспорта, которая предложит пассажирам безопасные, комфортные и удобные с точки зрения логистики поездки», — поделился вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.