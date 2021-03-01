"Ну, пожар": Фигуристка Туктамышева показала фото "без верха"

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала откровенный фотосет в своем Instagram.

Свои восторженные комментарии под постом оставили не только поклонники, но и коллеги спортсменки.

Так, чемпионка Европы российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, написала: «Ну, пожар».

А двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, комментируя фотосессию для журнала Maxim, написал: «Доченька...» Елизавета ответила: «Выросла».

Напомним, на прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвертой.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России.