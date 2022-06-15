Стадион номер один: как в Петербурге идет строительство «СКА Арены»

Северная столица в ожидании нового спортивного объекта, который по вместимости и своим возможностям затмит многие, даже самые знаменитые ледовые арены мира. «СКА Арену», которая «растет» на глазах у горожан, уже успели оценить не только болельщики и атлеты, но и участники масштабных деловых событий, где был представлен проект. Рассказываем, с чего все начиналось и как идет работа сейчас.

Петербург по праву считается не только культурной, но и спортивной меккой нашей страны. Каждый год у нас проводится масса как городских, так и международных состязаний. Считается, что горожане просто влюблены, в том числе фигурное катание и хоккей. Что касается последнего, то поход на матч вечером в будний день или на выходных - это событие, на которое стремятся целыми семьями. Таким образом, одним из вызовов, вставших перед городом в 2017 году, стало создание такого объекта, который смог бы разместить у себя большое количество болельщиков, а также любителей другого досуга - концертов, выставок и так далее.

Чтобы в Петербурге появилась ледовая арена вместимостью более 20 тысяч человек, в долгосрочную аренду был передан СКК «Петербургский». На градостроительном совете в 2018-2019 годах обсуждалось, как следует поступить - реконструировать это сооружение или же построить на его месте новое. Второй вариант оказался предпочтительнее и вот почему.

«Возводимая «СКА Арена» - объект уникальный, - говорит генеральный директор ООО «СКА Арена» Дмитрий Сватковский. - Это самый большой ледовый дворец в мире, который сможет принимать соревнования по более чем двадцати различным видам спорта. Помимо самого стадиона еще создается тематический спортивный парк - комфортный большой кластер для семейного и детского отдыха на открытом воздухе».

Но и это далеко не все. На «СКА Арену» также возлагают надежды родители будущих олимпийцев. В новом многофункциональном комплексе планируется разместить детские секции, а также залы для групповых занятий и бассейн. Оттачивать мастерство можно будет на самом высоком уровне: в здании предусмотрены основная и тренировочная арены, которые способны трансформироваться под разные размеры, при этом не уменьшая количество зрительских мест.

«Мы привыкли к ледовым аренам 30 на 60 метров - это олимпийский размер, нужный для раскатки программы и захода на прыжки», - рассказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Петербурга Кирилл Левкин.

Что касается зеленой зоны вокруг, то и спортсменам, и просто гуляющим будет где развернуться. На площади 12 гектаров ландшафтные дизайнеры высадят свыше 960 кустарников и деревьев, оснастят территорию детскими игровыми комплексами, мини-футбольными и баскетбольными полями, а также легкоатлетическим ядром со своим функционалом. Зона для скейтбордистов - то, что наверняка придется по вкусу любителям этого увлечения. А зимой можно будет устраивать массовые катания на коньках - на двух тысячах квадратных метров раскинется ледовая площадка.

«Это то, что мы теперь называем комфортной средой для любой городской территории, - говорит вице-президент Университета «Синергия», научный руководитель факультета индустрии спорта и заведующий кафедрой спортивного менеджмента Владимир Леднев. - Это, безусловно, влияет на популяризацию спорта, здорового образа жизни и правильную культуру развлечений».

По замыслу создателей, «СКА Арена» должна превзойти множество ледовых площадок мира, даже известных. Так, площадь будущего стадиона - 189,5 тысячи квадратных метров, рассчитанных на 21,5 тысячи хоккейных болельщиков. Для сравнения: знаменитый «Белл-центр» в Монреале занимает всего 15,7 тысячи квадратных метров, способных вместить не более 21,3 тысячи человек.

«Мы обратили внимание на самые современные арены. Конечно, ориентировались только на прогрессивные технологии и актуальные спортивные решения. Благодаря этому переняли все самое лучшее из мировой практики, разработали свои ноу-хау и воплотили их в проекте для Петербурга», - рассказал руководитель компании генпроектировщика «СКА Арены» Алексей Сидоренков.

Что же позволит «СКА Арене» стать передовой? Температура ледового поля составит около пяти градусов Цельсия, на трибунах - 17. Поэтому комфортно во время матчей будет всем: и игрокам, и зрителям. Это станет возможным благодаря математическому моделированию пространства и воздушных потоков. Кстати о трибунах: они будут телескопическими, что позволит при необходимости увеличивать или уменьшать количество мест, расположенных к тому же так, чтобы происходящее на площадке было хорошо видно из любой точки в зале. Качественная акустика исключит эффект эха.

Отдельно стоит рассказать о фасаде. Его концепцию разработали архитекторы австрийского бюро Coop Himmelb(l)au. В основу положены образ башни Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания Николая Панина-Коломенкина.

«Мы хотели создать здание, которое соблюдет традиции города и в то же время будет соответствовать нашему дизайнерскому замыслу, - рассказал основатель и руководитель Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс. - Для нас стадион - это больше чем просто место для проведения спортивных мероприятий. Он должен стать местом для общения, досуга и отдыха от повседневной жизни».

Возведение «СКА Арены» - это большой шаг на встречу как развитию городской инфраструктуры, так и популяризации спорта. Именно поэтому главную стройку Петербурга уже успели посетить, в том числе именитые атлеты. «Давайте сделаем из нее кузницу медалей для наших города и страны», - заявила в прошлом году конькобежка Светлана Журова. А президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после своего визита выразил надежду на проведение на стадионе Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, который должен состояться в 2024 году.

Сейчас строительная готовность здания составляет свыше 75%. Завершается остекление, монтируются металлоконструкции архитектурного фасада. Внутри приступили к финальной отделке помещений - штукатурке, покраске стен, укладке плитки. Уже устанавливаются лифты, эскалаторы и специальное оборудование. Над всем этим трудятся более трех тысяч рабочих.