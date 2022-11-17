Тамара Москвина рассказала о вкладе Горшкова в фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания и первый в истории олимпийский чемпион Александр Горшков скончался на 76 году жизни. Он внес большой вклад в развитие фигурного катания в России.

Сегодня, 17 ноября, не стало президента Федерации фигурного катания на коньках Александра Горшкова. Заслуженный тренер России Тамара Москвина выразила свои глубочайшие соболезнования родным и близким Александра в эфире телеканала 360.

«Мы потеряли Александра Горшкова, который с Людмилой Пахомовой вывел когда-то танцы на льду на высокий уровень, они стали первыми олимпийскими чемпионами в этом виде. Благодарность Александру за то, что он много лет душевно и по-деловому руководил Федерацией фигурного катания России», — сказала Москвина.

Александр Горшков возглавлял Федерацию с июня 2010 года и потом трижды переизбирался на этот пост. С 2001-го он был членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998 по 2010 год был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.