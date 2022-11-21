  • 21 Ноябрь 2022
USD 19.11.2022 60.3741 -0.0153
USD ММВБ 15:31 60.7296  
EUR 19.11.2022 62.4484 -0.1228
EUR ММВБ 15:31 62.0122  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Как спортивная одежда покорила повседневный гардероб

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Темы дня

Мода никогда не перестает удивлять и постоянно предлагает нам направления, которые рождаются благодаря сочетанию вещей разных стилей. Один из самых востребованных - спортивный. О том, какой путь он проделал, чтобы оказаться на полках наших шкафов и использоваться не только по прямому назначению, рассказала директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

Многие девушки любят мягкие костюмы, состоящие из свитшотов и брюк, часто нюдовых тонов. В таких представительниц прекрасного пола, кажется, можно увидеть везде, не только в спортзале. С чем связан такой выбор, спросите вы. Дело может быть в бодипозитиве - идее о том, что не существует универсального стандарта красоты, за последние несколько лет охватившей весь европейский мир.

«Можно относиться к этому движению совершенно по-разному. Тем не менее он существует и воспринимается, в том числе, в качестве независимости от мнения окружающих», — пояснила эксперт.

Спортивная одежда не впервые попадает в разряд casual. До этого, в 20-е - 30-е годы XX века, такие коллекции стараниями именитых дизайнеров, среди которых Коко Шанель уже существовали.
 

Фото: Pxhere
 
Целый ряд привычных нам вещей пришел из разных видов спорта: тенниса (короткие юбки в складку), гольфа (поло или жилеты), верховой езды (брюки-галифе). Во время «велосипедного бума»конца XIX века, когда кататься на «железных конях» захотели и дамы, на улицах массово стали появляться блумеры - шаровары, названные так по имени американской суфражистки Амелии Блумер, положившей начало модных перемен.

В России, в том числе в Петербурге в период «лихих» 90-х некоторые мужчины щеголяли в спортивных штанах, которые сочетали с классическими кожаными ботинками и кепками, сдвинутыми на затылок. «В 20-е годы XX века в городе открылись общежития пролетариата, куда стремились попасть обедневшие крестьяне, как бы сейчас сказали, трудовые мигранты, которые со временем создали свою довольно устойчивую субкультуру. Ее символом стал «предок» кепки - картуз, который носили рабочие. Что касается «трехполосной классики» - спортивных брюк одного известного бренда, в 1990-е годы, когда на рынке появилось огромное количество продукции турецкого производства, похожей на фирменную и качественную, то в сочетании с кожаными куртками они в определенных кругах считались элементом достатка», — рассказала собеседница.

Принято считать, что после дизайнеров стиль диктуют знаменитости. Среди законодателей мод есть и спортсмены. Правда больше всего таких за рубежом. Один из ярких примеров - теннисистки Уильямс.

«В России соответствующая индустрия не вполне развита. У нас есть малые производства и пара - тройка фирм, которые на слуху у спортивного сообщества и граждан», — уверена Елена.

Если говорить о перспективах развития спортивного стиля в одежде в нашей стране, то, по мнению Истягиной-Елисеевой, мы будем уходить от универсальности. Иными словами, вещи, призванные быть практичными и функциональными начнут также подчеркивать женственность и мужественность носящих их.

«Не секрет, что наши девушки не забывают о красоте даже находясь в фитнес-клубе. Это диктует запрос на специальный костюм - компрессионную, высокотехнологичную с ярким принтом одежду, не скрывающую достоинства фигуры. В свою очередь ребята стали выглядеть брутальнее, а все обтягивающее и цветастое перестало быть их историей. Я бы с огромной радостью увидела в спортивном костюме больше элементов русского стиля, ведь у нас богатые культурные традиции и нам есть что показать», — говорит эксперт.
 

Фото: Pxhere
 
Кстати модным тенденциям подчиняется даже внешний вид спортивных объектов. Сегодня их создатели, кажется, тяготеют к футуристичным, космическим мотивам. Такие прослеживаются, например, в дизайне фасада строящегося многофункционального комплекса «СКА Арена». В основу концепции, разработанной архитекторами австрийского бюро Coop Himmelb(l)au положены образ башни Татлина - монументального памятника, посвященного Третьему интернационалу, плакаты советского художника и архитектора Эль Лисицкого, а также динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.
 

Фото: МК в Питере
 
«Цитирование неких старых образцов с одной стороны и технологичный хайтек с другой и есть постоянная борьба противоположностей, которые ведут развитие спортивной архитектуры вперед», — заключила директор Государственного музея спорта. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram