Как спортивная одежда покорила повседневный гардероб

Мода никогда не перестает удивлять и постоянно предлагает нам направления, которые рождаются благодаря сочетанию вещей разных стилей. Один из самых востребованных - спортивный. О том, какой путь он проделал, чтобы оказаться на полках наших шкафов и использоваться не только по прямому назначению, рассказала директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.



Многие девушки любят мягкие костюмы, состоящие из свитшотов и брюк, часто нюдовых тонов. В таких представительниц прекрасного пола, кажется, можно увидеть везде, не только в спортзале. С чем связан такой выбор, спросите вы. Дело может быть в бодипозитиве - идее о том, что не существует универсального стандарта красоты, за последние несколько лет охватившей весь европейский мир.



«Можно относиться к этому движению совершенно по-разному. Тем не менее он существует и воспринимается, в том числе, в качестве независимости от мнения окружающих», — пояснила эксперт.



Спортивная одежда не впервые попадает в разряд casual. До этого, в 20-е - 30-е годы XX века, такие коллекции стараниями именитых дизайнеров, среди которых Коко Шанель уже существовали.



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Целый ряд привычных нам вещей пришел из разных видов спорта: тенниса (короткие юбки в складку), гольфа (поло или жилеты), верховой езды (брюки-галифе). Во время «велосипедного бума»конца XIX века, когда кататься на «железных конях» захотели и дамы, на улицах массово стали появляться блумеры - шаровары, названные так по имени американской суфражистки Амелии Блумер, положившей начало модных перемен.



В России, в том числе в Петербурге в период «лихих» 90-х некоторые мужчины щеголяли в спортивных штанах, которые сочетали с классическими кожаными ботинками и кепками, сдвинутыми на затылок. «В 20-е годы XX века в городе открылись общежития пролетариата, куда стремились попасть обедневшие крестьяне, как бы сейчас сказали, трудовые мигранты, которые со временем создали свою довольно устойчивую субкультуру. Ее символом стал «предок» кепки - картуз, который носили рабочие. Что касается «трехполосной классики» - спортивных брюк одного известного бренда, в 1990-е годы, когда на рынке появилось огромное количество продукции турецкого производства, похожей на фирменную и качественную, то в сочетании с кожаными куртками они в определенных кругах считались элементом достатка», — рассказала собеседница.



Принято считать, что после дизайнеров стиль диктуют знаменитости. Среди законодателей мод есть и спортсмены. Правда больше всего таких за рубежом. Один из ярких примеров - теннисистки Уильямс.



«В России соответствующая индустрия не вполне развита. У нас есть малые производства и пара - тройка фирм, которые на слуху у спортивного сообщества и граждан», — уверена Елена.



Если говорить о перспективах развития спортивного стиля в одежде в нашей стране, то, по мнению Истягиной-Елисеевой, мы будем уходить от универсальности. Иными словами, вещи, призванные быть практичными и функциональными начнут также подчеркивать женственность и мужественность носящих их.



«Не секрет, что наши девушки не забывают о красоте даже находясь в фитнес-клубе. Это диктует запрос на специальный костюм - компрессионную, высокотехнологичную с ярким принтом одежду, не скрывающую достоинства фигуры. В свою очередь ребята стали выглядеть брутальнее, а все обтягивающее и цветастое перестало быть их историей. Я бы с огромной радостью увидела в спортивном костюме больше элементов русского стиля, ведь у нас богатые культурные традиции и нам есть что показать», — говорит эксперт.



Фото: Pxhere Фото: Pxhere

Кстати модным тенденциям подчиняется даже внешний вид спортивных объектов. Сегодня их создатели, кажется, тяготеют к футуристичным, космическим мотивам. Такие прослеживаются, например, в дизайне фасада строящегося многофункционального комплекса «СКА Арена». В основу концепции, разработанной архитекторами австрийского бюро Coop Himmelb(l)au положены образ башни Татлина - монументального памятника, посвященного Третьему интернационалу, плакаты советского художника и архитектора Эль Лисицкого, а также динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.



Фото: МК в Питере Фото: МК в Питере

«Цитирование неких старых образцов с одной стороны и технологичный хайтек с другой и есть постоянная борьба противоположностей, которые ведут развитие спортивной архитектуры вперед», — заключила директор Государственного музея спорта.