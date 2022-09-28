Пришел, увидел, организовал: кто или что делает соревнования незабываемыми

Спортивные состязания - это всегда здорово. Для атлетов они - своего рода итог тренировок. Для болельщиков - положительные эмоции и хорошее времяпрепровождение. Довольны, как правило, и те, и другие. Но, наверное, мало кто задумывался над тем, почему. Что необходимо для того, чтобы подобные мероприятия не разочаровывали, рассказали их инициаторы, журналисты и сами спортсмены.

Пища и вода - наши лучшие друзья

Генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук четко видит недостатки и преимущества организации соревнований благодаря большому опыту участия в марафонах и триатлонах - в 10-15 подобных событиях ежегодно. Так много, удивитесь вы. Дело в том, что во время длительного забега или на велотрассе нашему собеседнику, по его признанию, приходят гениальные решения различных бизнес-задач. Недаром спорт - это обязательная составляющая повседневной жизни любого руководителя крупной компании. Так вот непременное условие успешного проведения любых, особенно изматывающих состязаний на пределе человеческих возможностей - это помощь спортсменам в соблюдении режимов питья и питания.

«В прошлом беговом сезоне участников на финише оставили без воды - это грубейшая ошибка. Многие предпочитают спортивное питание и привлекают профильных партнеров. Остальные обходятся тем, что есть. Но в этом случае лучше предупредить спортсменов о готовящемся рационе на дистанции. Протеиновые батончики, гели и изотоники не относятся к здоровому питанию в повседневной жизни, но они - единственное средство остаться на трассе и не сойти раньше времени», — отмечает наш собеседник.

Совсем плохо, если не удается воспользоваться и «заброской» - рюкзаком с собственными водой и едой, а также аптечкой и сменной одеждой. Не все организаторы готовы доставить его к месту, где можно отдохнуть и восстановить силы, при этом самостоятельно в разгар соревнований тащить такой груз нельзя. Хорошо, когда формат события позволяет взять группу сопровождения, готовую с твоей провизией проделать тот же путь, правда, скажем, не на своих двоих, а на велосипеде или машине.

Вообще, если взять отдельно трейлраннинг (бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования), то организовать его весьма непросто. Деньги от продажи слотов идут, в том числе на оснащение трассы и заработную плату людям, которые заранее ее проверяют, что называется, на себе. К слову, если сойти с намеченного пути, можно легко потеряться или встретить дикого зверя.

Правила есть правила

По мнению директора и главного редактора глянцевого журнала двух столиц «Дети в шоубизе» Ксении Горячевой, устраивать спортивные события, скажем, городского масштаба и с большим количеством приглашенных необходимо строго в соответствии с регламентом. Он, в свою очередь, включает торжественную и развлекательную части, и, конечно же, сами состязания, куда зовут самых разных знаменитостей, экспертов и, разумеется, болельщиков.

«Мы организовывали и освещали огромное количество мероприятий - от благотворительных с показательными выступлениями для детей-инвалидов, до М1 в Ледовом. Из гостей присутствовали и президент Владимир Путин, и легенда российского ММА Андрей Семенов, и боксер и государственный деятель Николай Валуев и другие. Конечно, с боями без правил сложнее из-за большого количества фанатов этого направления, поэтому, как правило, задействованы многие службы - от рекламного отдела и агентов спортсменов, до безопасности и клининга», — рассказывает Ксения.

Нужен каждый

«Важно не только хорошо организовать спортивное событие, но и выгодно его «продать» основным потребителям. Это зрители и болельщики, потенциальные спонсоры и рекламодатели, многочисленные медиа», — считает вице-президент университета «Синергия», научный руководитель факультета индустрии спорта, заведующий кафедрой спортивного менеджмента, д.э.н., профессор Владимир Леднев.

Первые, говорит он, не только являются источником дохода, но и дарят эмоции спортсменам. Вторые необходимы для формирования бюджета мероприятия и призового фонда. Иначе придется рассчитывать лишь на свои силы. Третьи способны сделать так, чтобы те или иные состязания, так сказать, стали достоянием общественности, ведь о вас должны говорить. Как говорится, не запостил - значит не было. Кстати есть еще кое-кто. Из называют верными помощниками любой дирекции и оргкомитета. Речь, конечно, о волонтерах, без которых, наверное, не состоялись бы ни одни Олимпийские игры или чемпионат по футболу.

«Волонтерское движение в России очень развито. Мы получили прекрасный опыт работы с ребятами: они помогают в большей части всех проводимых работ», — добавляет генеральный директор рекламно-производственного агентства Zeytz Александр Зейтц, которому довелось выступить в качестве организатора трех международных чемпионатов по карате киокушинкай - в Хабаровске, Екатеринбурге и Астане. Его команда отвечала за подготовку шоу (для чего нужны грамотные специалисты-техники, режиссер и видеооператор) и рекламу (которая потребовала договоренностей с представителями бизнеса). Для комфортного проживания и передвижения спортсменов требовались локальные подрядчики в сфере логистики и HoReCa (индустрии гостеприимства).

Креатив - наше все

По словам основателя проекта по поиску работы в сфере спорта SportHunter и коммерческого директора компании организатора крупнейших беговых событий по трейлраннингу в России Running Heroes Russia Алексея Богачева, большую роль играет концепция: «Не бойтесь креативить и придумывать свое. Поверьте, люди это оценят и будут голосовать рублем». Так что ищите в компаньоны тех, кто, во-первых, знает, что делать, а, во-вторых, горит идеей. Нетворкинг вам в помощь: расширение круга знакомств для решения как профессиональных, так и личных задач еще никого, кажется, не подводило. И не прячьтесь за SMM-щиков. Сами выходите на связь, будьте доступны и заряжайте позитивом партнеров. Впоследствии эта энергия передастся уже и зрителям, и участникам.

Хорошая задумка к слову определяет целевую аудиторию, добавляет председатель общественной организации «Плавательный клуб BUNI Team» Оксана Бергман: «Например, этим летом у нас возникла идея организовать такой заплыв, которого еще не было. Мы решили, что он будет ночным, для тех, кто приедет на X-Waters вокруг Петропавловской крепости и на марафон по Неве «13 мостов». Исходя из этого выбирали локацию, дату, дистанцию. Зная, что для большинства ребят наш старт - разминка, работали над созданием хорошего настроения и атмосферы драйва и общения». Проведение состязаний для сотен участников - задача сложная, поэтому говорит эксперт, регистрация начинается заранее, скажем, за год. Ведь отведенное на подготовку время обуславливает исход всей работы.

И бюрократия бывает полезна

Любое событие, в том числе спортивное, говорит руководитель PR-направления коммуникационного агентства MassEffect Agency Татьяна Измайлова, — это масса согласований. Если состязания между любителями не нуждаются, например, в серьезном судействе, да и легализовывать такие мероприятия не обязательно, то вот статусные соревнования уже требуют присвоения им уровня Чемпионата, Кубка России и так далее. Существенно облегчить процесс получения аккредитации поможет сотрудничество с органами местного самоуправления, профильными комитетами и ведомствами, а также своевременное к ним обращение.

«Лучше, если спортивное мероприятие будет организовано совместно с Министерством спорта, федерацией, управлением физкультуры и спорта в регионе - официальный статус придаст событию больший вес, а административный ресурс поможет с местом проведения, например, на центральной площади города. Без согласования провести спортивное мероприятие не получится, потому что тогда станет невозможным присвоение спортивных званий и получение разрядов», — подчеркивает Татьяна. К тому же кооперация с госорганами сулит содействие в размещении рекламы, а значит и дополнительный процент охвата аудитории.

Отдельным пунктом эксперт выделяет безопасность, которую необходимо гарантировать как участникам, так и зрителям. Ее обеспечивают волонтеры, дежурные медики, авиация и так далее: «Недаром существует фраза о том, что правила техники безопасности написаны кровью. Если организатор на этом экономит, шанс, что может случиться нечто непоправимое, очень высок».

Инфраструктурный вопрос

Подготовка к проведению особо крупных соревнований диктует необходимость поиска мест для размещения делегаций. И речь не только о ресторанно-гостиничных кластерах. Порой, напоминает генеральный директор коммуникационного агентства КРОС Екатерина Мовсесян, нужно отреставрировать или даже построить с нуля стадион. Вот, пожалуй, пара ярких примеров такого подхода. В свое время в Петербурге появился Ледовый дворец, принимающий различные события - как спортивные, так и культурные. Сейчас в городе на Неве возводят еще более грандиозное сооружение - многофункциональный комплекс «СКА Арена». Там будут проходить соревнования по 20 с лишним видам спорта и откроются детские секции. А так как петербуржцы обожают хоккей, эти стены станут еще и домом знаменитого ХК СКА. В качестве точки притяжения выступит и парк вокруг объекта. Разбитый на зоны он понравится всем: самим атлетам, пожилым людям и родителям с их чадами.

Но не стройкой единой, как говорится. Ожидание любого, в том числе спортивного праздника, добавляет наша собеседница, кажется немыслимым без ярких акций: «Например, в период подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи была организована самая продолжительная и масштабная эстафета Олимпийского огня. КРОС, как официальный поставщик Оргкомитета, отвечал за информационное сопровождение. За 4 месяца факел пронесли 14 тысяч человек, которые преодолели 65 тысяч километров. Впервые в истории Олимпийский огонь был зажжен на Северном полюсе».