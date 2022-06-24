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Спортсмены из Петербурга могут принять участие в соревнованиях в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

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Фото: pxhere
© Фото: pxhere

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В летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» ждут более 850 участников. Спортсмены приедут из России, Армении, Белоруссии, Туркменистана. 

Петербургские спортсмены также могут принять участие в соревнованиях, рассказывает Сергей Гутников, президент Федерации спорта инвалидов СПб. Он также отметил, что на данный момент спортсмены ведут подготовку, однако окончательное решение о том, кто войдет в сборную России, останется за параолимпийским комитетом РФ. В Северной столице очень надеются на участие в составе сборной. 

Игры пройдут в Сочи с 2 по 9 октября. За первое место будут боротся представители девяти видов спорта, плавание, легкая атлетика, настольный теннис, паратхэквондо, стрельба из лука, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, фехтование на колясках, а также шахматы и шашки. 

По словам Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, условия для сохранения соревновательной активности для спортсменов и паратлетов создаются по поручению президента РФ. Летние игры паралимпийцев станут масштабным событием, которое организовывается под эгидой движения “Мы вместе. Спорт”.

Чернышенко также заметил, что четыре федеральных тренировочных центра Минспорта России, которые подготавливают к Играм сборной России, адаптированы и для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

«Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд. В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них – представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идёт взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран – ШОС, БРИКС и СНГ», - рассказывает Чернышенко.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на второй день выборов депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга в голосовании приняли участие Олимпийские спортсмены, среди которых есть и призеры.

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