Где покататься на беговых лыжах, не выезжая за пределы области

Парголово

Главный плюс этой трассы — расположение почти в черте города, в южной части Шуваловского парка. Правда, такая доступность делает её довольно многолюдной, так что любителям уединения здесь едва ли понравится. Протяжённость трассы — около 5 км, и весь маршрут, включая дальние петли, регулярно проходят ратраком. Лыжню нарезают и для конькового хода, и для классики. Обычно до 21:00 работает освещение, но раздевалки и другая инфраструктура отсутствуют.

Токсово

В районе посёлков Токсово и Кавголово с полдесятка трасс, из которых наиболее интересны две: «Динамо» и СКА. «Динамо» — пятикилометровая дистанция с большим количеством подъёмов и спусков, преимущественно пологих. Трассу хорошо готовят, но не всегда целиком и часто только под коньковый ход. СКА длиннее и сложнее по рельефу. Её общая протяжённость составляет 10 км, но есть срезка на малый круг в 5 км. Весь сезон трасса отличается качественной подготовкой и под конёк, и под классику.

Лемболово

Интересная по рельефу и очень живописная трасса длиной 10 км со срезками на 3 и 5 км. Полностью проходит по сосновому лесу, благодаря чему даже в сильный ветер катание остается комфортным. Последние несколько лет за трассой следят энтузиасты: в межсезонье чистят от упавших деревьев, а зимой регулярно нарезают под оба вида хода. Но туристов в Лемболово много, и в выходные лыжня оставляет желать лучшего — сюда лучше приехать посреди рабочей недели.



Гарболово

Этот лыжный маршрут также держится на энтузиастах. Это некоммерческий проект, который называется «Наша трасса». За 20 лет единомышленники создали дистанцию общей протяжённостью 12 км с маркированными кругами различных уровней сложности: от простого «Семейного» до спортивного «Мастера» с длинными подъёмами и техничными спусками.

Можайское

Несложная пятикилометровая дистанция со срезками на 2 и 3 км, которая хорошо подходит начинающим лыжникам. Трассу всегда качественно укатывают под конёк, а вот хорошая лыжня для классического хода — это скорее исключение, чем правило. Также впечатление несколько портит полное отсутствие инфраструктуры, в том числе раздевалок.



Но даже на те трассы, где раздевалок нет, лучше взять запасной комплект одежды. В рюкзак стоит положить вторые носки, шапку, флисовую кофту, женские или мужские спортивные брюки. Такой комплект его не сильно утяжелит, но благодаря этому не придётся возвращаться в город в сырой от пота экипировке.