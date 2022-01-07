Из-за вспышки COVID-19 среди игроков «Зенита» отменен матч с «Миланом»

Матч баскетбольной Евролиги с «Миланом» перенесен из-за вспышки коронавируса среди игроков петербургского «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте баскетбольного турнира.

Встреча должна была состояться сегодня, 7 января, в Милане. Однако поездку пришлось отменить из-за четырех положительных тестов на коронавирус среди петербургских игроков и одного среди сотрудников.

В настоящее время «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Европейской лиги.