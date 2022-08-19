Россиянам посоветовали следить за безопасностью персональных данных на фоне идеи компенсировать ущерб от утечек

На фоне сообщений о том, что собираются создать специальный фонд для компенсации пострадавшим от утечки данных, россиянам напомнили, что несмотря ни на что необходимо заботиться о безопасности своих персональных данных.

В беседе с тв360 специалист по информационной безопасности Олег Седов сказал, что результаты работы фонда компенсации пострадавшим от утечки данных можно будет оценить только после начала его работы. Пока что, остается много вопросов, которые раскроются лишь на практике.

Также эксперт подметил, что любая инициатива, связанная с проблемой утечки данных, это лучше, чем ее отсутствие. Это также указывает на актуальность проблемы. Однако Седов посоветовал не рассчитывать на то, что фонд или еще кто-то решит проблему с защитой данных. Необходимо самому быть за них ответственным и следить самостоятельно за безопасностью.